Кабмін передбачив функціонування вебпорталу "Можливості для молоді"

Кабінет міністрів передбачив функціонування в Україні вебпорталу "Можливості для молоді".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, затверджено порядок подання та оновлення інформації про можливості для молоді, партнерські можливості для молоді та функціонування вебпорталу "Можливості для молоді".

Передбачено, що сайт "Можливості для молоді" є вебпорталом, спрямованим на підтримку розвитку молоді в Україні шляхом забезпечення доступу до партнерських можливостей для молоді з метою їх самореалізації та активної участі в суспільному житті.