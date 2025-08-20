Інтерфакс-Україна
Події
18:45 20.08.2025

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України після самітів у Вашингтоні, зокрема, в забезпеченні повітряної розвідки та військово-морськими ресурсами.

В своєму інтерв'ю Sveriges Radio він зазначив, що економічні та військові партнери України, "твердо стоять на її боці саме зараз, коли це може бути перевірено в дійсно критичній ситуації".

Крістерссон зазначив, що Швеція могла б зробити свій внесок, надавши засоби повітряної розвідки та військово-морські ресурси.

Втім, прем’єр висловив сумнів щодо доцільності присутності шведських військ в Україні.

"Я не думаю, що мова йде про переміщення великої кількості військ з інших країн в Україну, а скоріше про те, щоби Україна сама могла брати відповідальність за свою країну настільки надійно, що Росія більше не спробує зробити це знову", – сказав Крістерссон.

Теги: #ппо #швеція #гарантії_безпеки #забезпечення

