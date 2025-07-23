Інтерфакс-Україна
Події
10:27 23.07.2025

Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

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Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про отримання одразу трьома виробниками державних контрактів на виробництво дронів-перехоплювачів у вівторок.

"Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали державні контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн. Будемо надалі масштабувати ці технології", - написав Шмигаль у Facebook в середу.

Він повідомив, що разом з першим віцепремʼєр-міністром Михайло Федоров зустрівся з представниками державного кластеру оборонних інновацій Brave1, командою Міністерства цифрової трансформації, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.

"Зосередилися на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій. Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам". Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії", - повідомив міністр.

Крім того, за словами Шмигаля, Міністерство оборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів, і вже досягнуті перші домовленості.

Теги: #виробники #дрони #перехоплювач

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