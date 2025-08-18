Уряд планує масштабну цифровізацію консульських послуг до кінця 2026р.– проєкт Програми дій уряду

Уряд планує забезпечити громадянам України цілодобовий, зручний і цифровізований доступ до основних консульських сервісів незалежно від місця перебування, йдеться у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства закордонних справ, яка оприлюднена у понеділок.

Згідно з опублікованим проєктом, до 24 серпня 2025 року заплановано запуск автоматизованої подачі документів для вчинення нотаріальних дій у всіх закордонних дипломатичних установах

До кінця 2025 року планується розпочати адресну доставку закордонних паспортів громадян України у визначених країнах та імплементувати пілотний проєкт з надання окремих консульських послуг через сервіс "е-Консул".

До кінця 2026 року електронні консульські сервіси мають запрацювати у 97% закордонних дипломатичних установ. Крім того, планується запуск пілотного проєкту із адресної доставки закордонних паспортів у перших десяти країнах.