Інтерфакс-Україна
Події
14:53 18.08.2025

Уряд планує масштабну цифровізацію консульських послуг до кінця 2026р.– проєкт Програми дій уряду

1 хв читати
Уряд планує масштабну цифровізацію консульських послуг до кінця 2026р.– проєкт Програми дій уряду

Уряд планує забезпечити громадянам України цілодобовий, зручний і цифровізований доступ до основних консульських сервісів незалежно від місця перебування, йдеться у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства закордонних справ, яка оприлюднена у понеділок.

Згідно з опублікованим проєктом, до 24 серпня 2025 року заплановано запуск автоматизованої подачі документів для вчинення нотаріальних дій у всіх закордонних дипломатичних установах

До кінця 2025 року планується розпочати адресну доставку закордонних паспортів громадян України у визначених країнах та імплементувати пілотний проєкт з надання окремих консульських послуг через сервіс "е-Консул".

До кінця 2026 року електронні консульські сервіси мають запрацювати у 97% закордонних дипломатичних установ. Крім того, планується запуск пілотного проєкту із адресної доставки закордонних паспортів у перших десяти країнах.

Теги: #програма_дій_уряду #консульські_сервіси #забезпечення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 18.08.2025
Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

15:54 18.08.2025
Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

15:27 18.08.2025
Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

15:19 18.08.2025
Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

15:05 18.08.2025
Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

14:58 18.08.2025
Україна розширюватиме мережу диппредставництв у 2025-2026 рр. – проєкт Програми дій уряду

Україна розширюватиме мережу диппредставництв у 2025-2026 рр. – проєкт Програми дій уряду

14:50 18.08.2025
Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

14:18 18.08.2025
У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

13:56 18.08.2025
Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

13:34 18.08.2025
Рада потребує чіткої процедури виконання зобов’язань перед міжнародними інституціями - Стефанчук

Рада потребує чіткої процедури виконання зобов’язань перед міжнародними інституціями - Стефанчук

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

ОСТАННЄ

Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Російський військовий розстріляв цивільного на покровському напрямку – прокуратура

Стармер: досягнути миру в Україні треба правильно, це в інтересах усіх

Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Венс, Рубіо та Віткофф приєднаються до Трампа під час зустрічі з Зеленським – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА