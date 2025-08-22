Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає Кабінет міністрів внести до Програми дій уряду положення про поступове підвищення заробітної плати педагогічних працівників.

Згідно з дописом Лещик в мережі Facebook, вона подала свої пропозиції до проєкту Програми дій уряду.

Зокрема, вона пропонує, щоб Програма включала такі пункти: впроваджує нові підходи до заробітної плати та поступове підвищення заробітної плати педагогічних працівників; уряд виділяє кошти для поступового підвищення заробітної плати працівників сфери освіти; уряд розробляє Положення щодо захисту педагогічних працівників.

Освітній омбудсмен зазначила, що реалізація цих пунктів має призвести до таких результатів: до 30 жовтня 2025 року буде створена робоча група щодо розробки нових підходів до оплати праці педагогічних працівників; до 31 грудня 2025 року буде розроблена нова модель оплати праці, оновлено та розроблено нові нормативно-правові документи щодо заробітної плати педагогів; уряд закладе кошти для поступового підняття заробітної плати працівників сфери освіти в проєкті Державного бюджету на 2026 рік; до 31 березня 2026 року буде розроблено Положення щодо захисту педагогічних працівників.

Як повідомлялося, 28 липня перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що без вирішення питання з заробітними платами для освітян неможливо буде побудувати бажану систему освіти.

27 травня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.

18 серпня Лісовий заявив, що в 2026 році вчительська доплата в розмірі 2 тис. грн буде збережена, а також зазначив, що спільно з Міністерством фінансів йде робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає існуюча надбавка.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").

21 серпня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що сподівається, що в 2026 році будуть позитивні зміни в питанні підвищення заробітних плат педагогам.