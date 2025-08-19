Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Проєкт програми дій уряду передбачає, що показник охоплення дошкільною освітою в Україні має вирости з 51% до 60% до кінця 2026 року.

Згідно з положеннями проєкту програми дій, яка стосується Міністерства освіти і науки, уряд має намір розширити доступ до якісної дошкільної освіти та догляду для дітей від 1 року та стимулювати повернення жінок на ринок праці, впроваджувати механізми співфінансування садків на підприємствах бізнесом і громадою за принципом "кошти йдуть за дитиною".

Зокрема, уряд передбачає додаткове фінансування дошкільної освіти через програму підтримки працюючих матерів "єЯсла" та "єСадок" для дітей до трьох років (програма реалізується спільно з Міністерством соціальної соцполітики).

Так, до 31 грудня 2025 року має бути затверджено Державний стандарт дошкільної освіти відповідно до вимог Європейського Союзу; відкрито 100 локацій нових типів закладів надання послуги дошкільної освіти за фінансування місцевих бюджетів та партнерів; затверджено механізм реалізації програми "єЯсла" та "єСадок" (для дітей до трьох років); розроблено програму та укладено угоду про фінансування дошкільної та інклюзивної освіти в рамках додаткового фінансування спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" на суму 30 млн дол.

Очікується, що до кінця 2026 року: до 100 тис. домогосподарств з дітьми до трьох років буде охоплено програмою "єЯсла" та "єСадок"; буде відкрито 500 нових локацій для надання послуг дошкільної освіти та догляду для дітей від 1 року, зокрема у прифронтових регіонах; показник охоплення дошкільною освітою виріс з 51% до 60%.