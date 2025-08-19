Денис Шмигаль: Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК

Фото: https://mod.gov.ua/

Безпека й оборона — серед основних пріоритетів Міністерства. Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам. Міноборони стимулює розвиток виробництва та впроваджує механізми Build with Ukraine та Build in Ukraine, "данську модель". Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК.

Про це заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль під час публічної презентації Програми дій Уряду.

Також він наголосив на необхідності зміцнення міжнародної підтримки, у тому числі через взаємодію з партнерами через нові інструменти PURL та SAFE. Зокрема, до ініціативи SAFE на 150 млрд євро уже доєдналися 18 країн, які зможуть спільно з Україною брати участь у проєктах закупівлі зброї.

"Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього", — резюмував Міністр оборони України.