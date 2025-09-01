Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки, зокрема опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору.

"Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", - написав він у Telegram-каналі.

Також Умєров повідомив, що на цьому тижні в форматі Ставки Верховного Головнокомандувача планується розглянути ключові питання підготовки до опалювального сезону: енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави.

"Відповідні доручення президента Володимира Зеленського вже є, контролюємо виконання", - зазначив він.

За словами секретаря РНБО, у фокусі такі питання: забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами: готовність критичної інфраструктури; захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.