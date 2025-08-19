Інтерфакс-Україна
Події
11:38 19.08.2025

Кабмін запустить в 2025р програму "Авто-для-Захисника" - проєкт програми дій уряду

Проєкт програми дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів в 2025 році запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Згідно з положеннями проєкту програми дій, яка стосується Міністерства у справах ветеранів, уряд має намір систематизувати чинні акти та ухвалює законопроєкти (кодекс законів), що розмежовують категорії осіб, які відстоювали державність на незалежність України, а саме: ветерани Другої світової війни, а також ветерани війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав; особи, які брали участь у Революції Гідності; ветеранів війни, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ проти України; особи, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; іноземні добровольці, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ проти України.

Зокрема, до 31 серпня 2025 року до Верховної Ради України має бути подано законопроєкт про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ проти України; до 31 серпня 2026 року має бути забезпечено супроводження пакета законопроєктів щодо ветеранів/ветеранок російсько-української війни, залучених цивільних осіб та іноземних добровольців, а також прийняття регулювання на їх імплементацію та доведення до виконання в уповноважених органах.

"Уряд запускає комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка об’єднує на 1 етапі (2025 рік): державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - йдеться в програмі дій.

Зокрема, до 15 вересня 2025 року має бути прийнято постанову Кабміну щодо порядку надання компенсації та технічні вимоги до переобладнання транспортного засобу; до 1 жовтня має бути прийнято постанову про затвердження механізму компенсації витрат страхувальників.

Очікується, що до 31 грудня 2025 року буде відшкодовано 100 переобладнань транспортних засобів особам з інвалідністю внаслідок війни І—ІІ груп, а до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримало ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.

Також очікується, що до 31 грудня 2025 року мережа фахівців із супроводу ветеранів у громадах буде розширена до 3 тис. осіб, зокрема прифронтові області будуть покриті на 100%.

Крім того, програма передбачає, що до 30 листопада 2025 року має бути введено в експлуатацію перші 7 державних ветеранських просторів, а до кінця 2026 року відкрито не менше 40 таких просторів.

