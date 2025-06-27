Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціально-економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 86 суб'єктів - 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 34 юридичних осіб (податкові резиденти РФ).

Відповідний указ №423/2025 опубліковано на сайті Офісу президента у п'ятницю.

У додатках до документу щодо осіб, на яких накладено санкції, внесено 34 юридичні особи та 52 фізичні особи, громадяни РФ.

Серед цих суб'єктів: компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Shahed; постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК РФ; транспортні підприємства та підприємства зв'язку, а також хімічні компанії, по'вязані з ВПК РФ.