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16:36 29.09.2022

СЕО Yakaboo Богдана відсторонено через невдале публічне висловлювання про жінок

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СЕО Yakaboo Богдана відсторонено через невдале публічне висловлювання про жінок

СЕО національної книжкової платформи Yakaboo Івана Богдана відсторонено від управління компанією через невдале висловлювання про жінок під час публічної дискусії, повідомила компанія у фецсбуці.

"Учора СЕО Yakaboo Іван Богдан припустився дуже прикрої помилки, невдало висловившись про жінок під час публічної дискусії… У зв'язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директор операційної діяльності Олена Безугла", - зазначається у повідомленні Yakaboo в четвер.

Згідно з поширеним у фейсбуці відео, під час дискусії про українську книжку та її покупців він сказав: "Купують, так, жінки. Як завжди, витрачають кошти, які заробляли чоловіки".

"Ми впевнені, він не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень у питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою. Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда… Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників є ключовою цінністю компанії. Без винятків", – ідеться у повідомленні Yakaboo.

Компанія також від свого імені вибачилася за висловлювання Богдана.

Як повідомлялося, Богдан є міноритарієм ТОВ "Якабу" з часткою 2,33%.

Yakaboo працює на ринку e-commerce із 2004 року. Позиціонує себе як національна книжкова платформа, оцінюючи кількість клієнтів більше ніж у 3,5 млн. В онлайн-магазині представлено понад 200 тис. книжок 71 мовою в паперовому, електронному та аудіоформатах. Компанія співпрацює з більше ніж 500 українськими та зарубіжними видавництвами, а також має власне видавництво Yakaboo Publishing.

Співвласниками ТОВ "Якабу", згідно з держреєстром, є гендиректор державного енерготрейдера "ЕКУ" Віталій Бутенко - 56,39%, президент і керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії "Торонто-Київ" Юрій Кривошея - 41,28%.

Теги: #сео #yakaboo

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