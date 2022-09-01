Yakaboo значно збільшила продаж українських книг у Європі та планує подальше просування

Національна книжкова платформа Yakaboo після початку війни різко активізувала реалізацію планів виходу з українською книгою на зарубіжні ринки, передусім на європейський ринок, та домоглася значного збільшення продажу.

"За останні три місяці компанія продала за межами України понад 25 тис. 330 паперових та 6,4 тис. електронних книг", - повідомляється в пресрелізі компанії в четвер.

Як уточнили в Yakaboo агенції "Інтерфакс-Україна", до війни були точкові покупки паперових книг закордонними партнерами.

"Здебільшого продаж складався з покупок читачами із сайту yakaboo.ua, у середньому – тисяча книг на місяць", – зазначили в компанії.

У компанії також повідомили , що після початку війни український книжковий ринок суттєво змінився, а міграція українців за кордон призвела до дефіциту української літератури.

Відповідаючи на зростання попиту, Yakaboo відкрила представництво та склад у Польщі, уклала низку договорів із великими європейськими дистриб'юторами, активно співпрацює з іноземними бібліотеками та культурними хабами, повідомляється у пресрелізі.

"У своїй стратегії ми маємо дві головні цілі - створення зручної та швидкої системи логістики та збільшення частки наших книг в онлайн та офлайн-мережах великих європейських дистриб'юторів", - процитовано в повідомленні СЕО Yakaboo Івана Богдана.

За його словами, маючи юридичне представництво та склад у Польщі, компанія може проводити розрахунки у місцевій валюті та працювати у європейській системі права.

Yakaboo уточнила, що разом із польським партнером, компанією Frisbo, запустили логістичний хаб у Варшаві, завдяки чому терміни доставки українських книг до Польщі скорочуються до шести днів, а Європою становитимуть від 6 до 12 днів.

Богдан повідомив, що влітку компанія підписала договори з двома великими польськими компаніями: Azymut та Bonito, за якими вже відбуваються постачання книг із каталогу Yakaboo на європейський ринок, а на стадії фіналізації також тривають переговори з компанією Platon, що входить до Empik Group. Раніше, з травня, почала продавати книги Yakaboo через свою мережу велика оптова міжнародна компанія Gardners – найпотужніший і найвпливовіший книжковий агрегатор у Великій Британії, який працює з роздрібними продавцями по всьому світу.

Крім того, компанії вдалося включити українські книги до найвідоміших європейських каталогів, зокрема, підключитися до Nielsen BookData – відомого міжнародного сервісу, з яким працюють великі світові гравці книжкової індустрії.

"І якщо спочатку це було 800 найменувань найкращих українських книг, то зараз йдеться про розширення списку до 5 тис. назв", – уточнюють у релізі.

Згідно з ним, Yakaboo також працює над виведенням українських книг в інтернет-гіпермаркет Amazon Europe.

Ще одним каналом поширення українських книг в електронному та аудіоформатах за кордоном став мобільний додаток Yakaboo. Нині у структурі іноземних користувачів сервісом переважають читачі з Польщі, Німеччини, Чехії, Італії, Франції, Словаччини, Хорватії та Молдови.

"У стратегічних планах компанії подальша експансія на європейському ринку, а далі - вихід на американський та східноазіатські ринки", - наголошується в пресрелізі.

Yakaboo працює на ринку e-commerce із 2004 року. Позиціонує себе як національна книжкова платформа, оцінюючи кількість клієнтів більш ніж у 3,5 млн. В онлайн-магазині представлено понад 200 тис. книг 71 мовою у паперовому, електронному та аудіо форматах. Компанія співпрацює з більш ніж 500 українськими та зарубіжними видавництвами, а також має власне видавництво Yakaboo Publishing, пріоритетним напрямом якого є нон-фікшн література.

Співвласниками ТОВ "Якабу", згідно з держреєстром, виступають колишній топ-менеджер D.Trading, а зараз гендиректор державного енерготрейдера "ЕКУ" Віталій Бутенко - 54,65%, президент та управляючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії "Торонто-Київ" Юрій Кривошея - 40,01%, Іван Богдан – 5,34%.