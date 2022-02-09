Продаж книг у Yakaboo після запуску "єПідтримки" зріс утричі

Запуск з 19 грудня минулого року програми "єПідтримка" з виплати вакцинованим 1 тис. грн призвів до збільшення продажу книг у найбільшому українському онлайн магазині Yakaboo втричі порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, загальна кількість придбаних книг перевищила 1 млн. штук.

"У топах нашого продажу українські книги і це безумовна перемога… Розвиток власної книжкової індустрії – це стратегічне завдання для кожної держави", – наводяться у релізі Yakaboo у середу слова його співзасновника та CEO Івана Богдана.

За даними магазину, у рамках програми "єПідтримка" українці найбільше купують дитячі книги – 22,8%, а також художню літературу – 19,55%. Далі йдуть нонфікшн (бізнес, гроші, економіка) – 7,5%, книги про виховання дітей та книги для батьків – 7%, навчальна література –5,3%.

У ТОП-5 книг за популярністю в Yakaboo увійшли Гарік Корогодський "Червона книга Гаріка", Дмитро Дубілет "Що ви несете? Дмитро Дубілет розповідає найцікавіші історії про прапори всіх країн світу" та українські переклади Тари Шустер "Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось", Тома Флетчера "Різдвозавр та список Нечемнюхів" та Джона П. Стрілеки "Кафе на краю світу".

У магазині зазначили, що пік замовлень припав на перші дні запуску програми та передноворічні дні, коли українці активно купували подарунки. Проте, зазначає Yakaboo, після нового року активність не спадає, оскільки додалися 1 тис. грн за вакцинацію підлітків від 14 років, а з середини березня очікується виплата 500 грн за бустерну дозу.

Станом на 6 лютого, за даними МОЗ, двома дозами було вакциновано 14,78 млн осіб, а бустерною – 0,46 млн.

За даними Мінцифри на середу, в рамках "єПідтримки" було оформлено 9,5 млн карток, подано понад 8,3 млн заяв, витрачено 2,7 млрд грн.

Yakaboo зазначає, що з цієї суми на покупку книг було направлено близько третини – 908 млн грн, які ланцюжком підуть через усіх, хто створює та розповсюджує книги: від авторів та видавництв до друкарень та книгарень.

Yakaboo працює на ринку e-commerce з 2004 року і позиціонує себе як національна книжкова платформа, оцінюючи кількість клієнтів більш ніж у 3 млн. У магазині представлено понад 300 тис. книг 71 мовою у паперовому, електронному та аудіоформатах. Компанія співпрацює з понад 500 українськими та зарубіжними видавництвами, а також має власне видавництво Yakaboo Publishing, пріоритетним напрямком якого є нонфікшн література.

Співвласниками ТОВ "Yakaboo", згідно з держреєстром, виступають колишній топ-менеджер D.Trading Віталій Бутенко – 54,65%, президент та керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії "Торонто-Київ" Юрій Кривошея – 40,01% та Богдан – 5, 34%.

У ТОВ "Yakaboo trade", на яке припадають основні фінансові показники, їх частки дещо інші: відповідно 56,39% на 41,278% та 2,33%. Виторг компанії в 2020 році збільшився на 65,5% - до 270,4 млн грн, а чистий прибуток - у 4,1 раза, до 5,2 млн грн. Дев'ять місяців минулого року ТОВ завершило з виручкою 288,6 млн грн та чистим прибутком 11,1 млн грн.