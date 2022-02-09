Економіка

20:26 09.02.2022

Продаж книг у Yakaboo після запуску "єПідтримки" зріс утричі

3 хв читати
Продаж книг у Yakaboo після запуску "єПідтримки" зріс утричі

Запуск з 19 грудня минулого року програми "єПідтримка" з виплати вакцинованим 1 тис. грн призвів до збільшення продажу книг у найбільшому українському онлайн магазині Yakaboo втричі порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, загальна кількість придбаних книг перевищила 1 млн. штук.

"У топах нашого продажу українські книги і це безумовна перемога… Розвиток власної книжкової індустрії – це стратегічне завдання для кожної держави", – наводяться у релізі Yakaboo у середу слова його співзасновника та CEO Івана Богдана.

За даними магазину, у рамках програми "єПідтримка" українці найбільше купують дитячі книги – 22,8%, а також художню літературу – 19,55%. Далі йдуть нонфікшн (бізнес, гроші, економіка) – 7,5%, книги про виховання дітей та книги для батьків – 7%, навчальна література –5,3%.

У ТОП-5 книг за популярністю в Yakaboo увійшли Гарік Корогодський "Червона книга Гаріка", Дмитро Дубілет "Що ви несете? Дмитро Дубілет розповідає найцікавіші історії про прапори всіх країн світу" та українські переклади Тари Шустер "Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось", Тома Флетчера "Різдвозавр та список Нечемнюхів" та Джона П. Стрілеки "Кафе на краю світу".

У магазині зазначили, що пік замовлень припав на перші дні запуску програми та передноворічні дні, коли українці активно купували подарунки. Проте, зазначає Yakaboo, після нового року активність не спадає, оскільки додалися 1 тис. грн за вакцинацію підлітків від 14 років, а з середини березня очікується виплата 500 грн за бустерну дозу.

Станом на 6 лютого, за даними МОЗ, двома дозами було вакциновано 14,78 млн осіб, а бустерною – 0,46 млн.

За даними Мінцифри на середу, в рамках "єПідтримки" було оформлено 9,5 млн карток, подано понад 8,3 млн заяв, витрачено 2,7 млрд грн.

Yakaboo зазначає, що з цієї суми на покупку книг було направлено близько третини – 908 млн грн, які ланцюжком підуть через усіх, хто створює та розповсюджує книги: від авторів та видавництв до друкарень та книгарень.

Yakaboo працює на ринку e-commerce з 2004 року і позиціонує себе як національна книжкова платформа, оцінюючи кількість клієнтів більш ніж у 3 млн. У магазині представлено понад 300 тис. книг 71 мовою у паперовому, електронному та аудіоформатах. Компанія співпрацює з понад 500 українськими та зарубіжними видавництвами, а також має власне видавництво Yakaboo Publishing, пріоритетним напрямком якого є нонфікшн література.

Співвласниками ТОВ "Yakaboo", згідно з держреєстром, виступають колишній топ-менеджер D.Trading Віталій Бутенко – 54,65%, президент та керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії "Торонто-Київ" Юрій Кривошея – 40,01% та Богдан – 5, 34%.

У ТОВ "Yakaboo trade", на яке припадають основні фінансові показники, їх частки дещо інші: відповідно 56,39% на 41,278% та 2,33%. Виторг компанії в 2020 році збільшився на 65,5% - до 270,4 млн грн, а чистий прибуток - у 4,1 раза, до 5,2 млн грн. Дев'ять місяців минулого року ТОВ завершило з виручкою 288,6 млн грн та чистим прибутком 11,1 млн грн.

 

 

Теги: #книги #yakaboo #єпідтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 09.02.2022
Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

14:24 02.02.2022
Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

13:32 26.01.2022
Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

15:53 19.01.2022
Чверть вакцинованих українців старше 60 років подала заявки на отримання "ковідної тисячі"

Чверть вакцинованих українців старше 60 років подала заявки на отримання "ковідної тисячі"

13:33 19.01.2022
Українці віком понад 60 років зможуть спрямувати 1 тис. грн "єПідтримки" на купівлю ліків із 24 січня

Українці віком понад 60 років зможуть спрямувати 1 тис. грн "єПідтримки" на купівлю ліків із 24 січня

16:17 17.01.2022
Програму "єПідтримка" буде розширено на осіб старше 60 років найближчим часом і може бути розширено на підлітків - нарада у президента

Програму "єПідтримка" буде розширено на осіб старше 60 років найближчим часом і може бути розширено на підлітків - нарада у президента

10:44 13.01.2022
Держкомтелерадіо не дозволив ввезення в Україну трьох дитячих книг із російською пропагандою

Держкомтелерадіо не дозволив ввезення в Україну трьох дитячих книг із російською пропагандою

15:37 10.01.2022
Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

15:15 10.01.2022
Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

14:06 10.01.2022
Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у січні зросла до 1,3%, у річному вимірі залишилася 10% – Держстат

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

Голова "Укренерго" підтвердив дати роботи ОЕС України в ізольованому режимі 24-26 лютого – ЗМІ

Зеленський заявляє про переведення в практичну стадію проєктів постачання 130 локомотивів ALSTOM на EUR900 млн та пожежної техніки Desautel на EUR300 млн

ОСТАННЄ

Світовий банк рекомендує Україні посилити роботу Укргідрометцентру та УГМІ

Інфляція в Україні у січні зросла до 1,3%, у річному вимірі залишилася 10% – Держстат

ПриватБанк очолив список найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 р., Правекс Банк - лідер серед збиткових

СomInBank вважає провокацією звинувачення бельгійського New Europe

Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

Найбільше "пільгового" газу в лютому використовують виробники хліба - 42%

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

"Автострада" завершила бурові роботи на будівництві лівобережної розв'язки Дарницького мосту

Голова "Укренерго" підтвердив дати роботи ОЕС України в ізольованому режимі 24-26 лютого – ЗМІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА