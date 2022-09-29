Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

Зроблена напередодні Єврокомісією (ЄК) пропозиція про черговий пакет санкцій стосовно Росії може швидко пройти офіційне затвердження, після чого будуть можливі коментарі щодо механізму їх застосування, заявила офіційна представниця ЄК Дана Спінант.

"Це можна буде зробити дуже швидко, як це було з попередніми санкціями. Ми думаємо, що необхідно проявити єдність і рішучість – і швидко затвердити ці санкції", – сказала прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

На запитання про те, що загрожує за новим пакетом санкцій додатковим категоріям осіб, які під них підпадають, представниця ЄК відповіла: "Ми запропонували ці додаткові санкції. Важко висловлюватися щодо механізму їх реалізації, доки вони не затверджені (Радою ЄС). - ІФ). Ми поговоримо про імплементацію та спосіб їх виконання, щойно це буде схвалено".

Спінант також нагадала про "дуже чітку процедуру" затвердження санкцій: "Ми пропонуємо Раді (ЄС) заходи, і доки ця процедура триває, ми не повідомляємо подробиць". Вони будуть лише після затвердження санкцій, пояснила прессекретар.

У середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель оголосили основні положення підготовленого ЄК та Європейською зовнішньополітичною службою проєкту пакета санкцій.

Глава ЄК, зокрема, повідомила про пропозицію заборони для європейських громадян обіймати керівні посади в держкомпаніях РФ.