Події

15:47 29.09.2022

Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

1 хв читати
Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

Зроблена напередодні Єврокомісією (ЄК) пропозиція про черговий пакет санкцій стосовно Росії може швидко пройти офіційне затвердження, після чого будуть можливі коментарі щодо механізму їх застосування, заявила офіційна представниця ЄК Дана Спінант.

"Це можна буде зробити дуже швидко, як це було з попередніми санкціями. Ми думаємо, що необхідно проявити єдність і рішучість – і швидко затвердити ці санкції", – сказала прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

На запитання про те, що загрожує за новим пакетом санкцій додатковим категоріям осіб, які під них підпадають, представниця ЄК відповіла: "Ми запропонували ці додаткові санкції. Важко висловлюватися щодо механізму їх реалізації, доки вони не затверджені (Радою ЄС). - ІФ). Ми поговоримо про імплементацію та спосіб їх виконання, щойно це буде схвалено".

Спінант також нагадала про "дуже чітку процедуру" затвердження санкцій: "Ми пропонуємо Раді (ЄС) заходи, і доки ця процедура триває, ми не повідомляємо подробиць". Вони будуть лише після затвердження санкцій, пояснила прессекретар.

У середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель оголосили основні положення підготовленого ЄК та Європейською зовнішньополітичною службою проєкту пакета санкцій.

Глава ЄК, зокрема, повідомила про пропозицію заборони для європейських громадян обіймати керівні посади в держкомпаніях РФ.

Теги: #рф #єс #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 29.09.2022
Естонія до кінця року або з 1 січня відмовиться від російського газу - глава МЗС

Естонія до кінця року або з 1 січня відмовиться від російського газу - глава МЗС

14:27 29.09.2022
Фінляндія у п'ятницю закриє кордон з РФ для туристів

Фінляндія у п'ятницю закриє кордон з РФ для туристів

13:00 29.09.2022
Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

08:22 29.09.2022
Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

07:11 29.09.2022
ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

07:04 29.09.2022
Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

07:03 29.09.2022
Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

07:00 29.09.2022
Зеленський подякував голові Євроради за готовність розширювати допомогу Україні

Зеленський подякував голові Євроради за готовність розширювати допомогу Україні

18:40 28.09.2022
В Україну надійшло від ЄС €500 млн бюджетної підтримки для зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки України - Варгеї

В Україну надійшло від ЄС €500 млн бюджетної підтримки для зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки України - Варгеї

18:38 28.09.2022
Єврокомісія пропонує внести до санкційного листа посібників проведення псевдореферендумів, високих чинів Міноборони РФ та інших

Єврокомісія пропонує внести до санкційного листа посібників проведення псевдореферендумів, високих чинів Міноборони РФ та інших

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський скликає термінове засідання РНБО на п'ятницю

В "Енергоатомі" не підтверджують інформацію про загоряння на енергоблоці №2 Запорізької АЕС

Зеленський і Дуда обговорили дії РФ на окупованих територіях України

Фінляндія у п'ятницю закриє кордон з РФ для туристів

У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак

ОСТАННЄ

Зеленський скликає термінове засідання РНБО на п'ятницю

СТАНОМ НА 15:40 НА ЕНЕРГОБЛОКАХ ЗАЕС НЕ ЗАФІКСОВАНО ПОЖЕЖ ТА ЗАГОРЯНЬ – "ЕНЕРГОАТОМ"

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ

В "Енергоатомі" не підтверджують інформацію про загоряння на енергоблоці №2 Запорізької АЕС

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО НЕШТАТНУ СИТУАЦІЮ – ЗАГОРЯННЯ НА 2-МУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

КС у четвер не висунув кандидатів на посаду голови суду

Зеленський і Дуда обговорили дії РФ на окупованих територіях України

У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА