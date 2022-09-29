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14:45 29.09.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО НЕШТАТНУ СИТУАЦІЮ – ЗАГОРЯННЯ НА 2-МУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО НЕШТАТНУ СИТУАЦІЮ – ЗАГОРЯННЯ НА 2-МУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Теги: #заес

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