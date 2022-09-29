ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО НЕШТАТНУ СИТУАЦІЮ – ЗАГОРЯННЯ НА 2-МУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО НЕШТАТНУ СИТУАЦІЮ – ЗАГОРЯННЯ НА 2-МУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО НЕШТАТНУ СИТУАЦІЮ – ЗАГОРЯННЯ НА 2-МУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак
У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак
Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію
Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"
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