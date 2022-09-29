Події

13:00 29.09.2022

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

1 хв читати
Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Російські прикордонники не випускають до Латвії близько 1000 громадян України, біженців з окупованих територій, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай із посиланням на інформацію безпосередньо від біженців.

"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже чотири дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати... В черзі зібралося близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди та маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - написав Гайдай у телеграмі в четвер.

За його словами, біженці побоюються, що після проведення незаконних псевдореферендумів їх узагалі не випустять.

"Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. 1000 українців остерігаються за своє життя, очікуючи репресій з боку окупантів", - додав Гайдай.

 

Теги: #рф #українці #кордон #гайдай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 29.09.2022
Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

07:03 29.09.2022
Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

14:24 28.09.2022
Посольство США рекомендує американцям виїхати з РФ

Посольство США рекомендує американцям виїхати з РФ

09:27 28.09.2022
За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

07:04 28.09.2022
Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

07:03 28.09.2022
Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

06:58 28.09.2022
Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

19:23 27.09.2022
До кінця грудня у низці прикордонних з РФ країв Латвії оголошено надзвичайну ситуацію

До кінця грудня у низці прикордонних з РФ країв Латвії оголошено надзвичайну ситуацію

19:13 27.09.2022
Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

18:27 27.09.2022
Повістки росіянам почали видавати на кордоні з Грузією

Повістки росіянам почали видавати на кордоні з Грузією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

ОСТАННЄ

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА