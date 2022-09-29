Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Російські прикордонники не випускають до Латвії близько 1000 громадян України, біженців з окупованих територій, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай із посиланням на інформацію безпосередньо від біженців.

"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже чотири дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати... В черзі зібралося близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди та маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - написав Гайдай у телеграмі в четвер.

За його словами, біженці побоюються, що після проведення незаконних псевдореферендумів їх узагалі не випустять.

"Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. 1000 українців остерігаються за своє життя, очікуючи репресій з боку окупантів", - додав Гайдай.