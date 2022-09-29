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07:55 29.09.2022

Вашингтон продовжить зміцнення оборони Тайваню, розвиватиме відносини з островом

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Вашингтон продовжить зміцнення оборони Тайваню, розвиватиме відносини з островом

США й надалі допомагатимуть владі Тайваню посилювати оборону острова, заявила в середу на борту американського есмінця, що стоїть у Йокосуку (Японія), американський віцепрезидент Камала Гарріс.

"Ми продовжимо протидіяти одностороннім спробам змінити статус-кво в регіоні. Ми також продовжимо підтримувати самооборону Тайваню - відповідно до нашої довгострокової політики", - наводить її слова South China Morning Post.

Вона зазначила, що США також збережуть курс на "поглиблення неофіційних зв'язків" із Тайванем. Водночас вона звинуватила Пекін у спробах переглянути регіональний порядок, що встановився.

Раніше Гарріс прибула до Японії на похорон убитого японського експрем'єра Сіндзо Абе і під час зустрічі з нинішнім прем'єром Японії Фуміо Кісідою заявляла про "безвідповідальні провокації" Пекіна в Тайванській протоці. Також вона провела зустріч із прем'єром Австралії Ентоні Албанізом: той зі свого боку обіцяв енергійніше взаємодіяти зі США для швидшого отримання Канберрою ядерних підводних човнів у рамках партнерства AUKUS.

Також вона провела зустрічі з представниками японських фірм Tokyo Electron, Nikon, Fujitsu та закликала їх диверсифікувати канали поставок для виробництва.

Пізніше під час візиту до Південної Кореї Гарріс, як очікується, відвідає демілітаризовану зону, яка розділяє дві Кореї, і стане першим високопосадовцем адміністрації президента США Джо Байдена, який побував у цій зоні.

 

 

Теги: #сша #китай #тайвань #оборона

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