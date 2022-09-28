Події

21:42 28.09.2022

ППО в середу знешкодила ракети, запущені в Запоріжжя і два сусідні міста

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ППО в середу знешкодила ракети, запущені в Запоріжжя і два сусідні міста

Сьогодні в середу протиповітряна оборона знешкодила ракети, запущені у напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сили протиповітряної оборони ЗСУ працюють! Сьогодні ППО знешкодила ракети, запущені у напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло як мінімум по дві ракети", - написав Старух у телеграмі в середу.

При цьому він не уточнив, про які два інші міста йдеться.

"Пишаємося героями! Вдячні за збережені життя та міста!", - додав Старух.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #ракети #ппо

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