Події

19:09 28.09.2022

Влада Львова планує побудувати біля міста стрільбище

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Влада Львова планує побудувати біля міста сучасне стрільбище, написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

"Не просто хочемо, а готуємо відповідні рішення. Маємо підтримку і бажання спортивних федерацій Львівщини", – написав Зубач.

Він розмістив відео стрільбища із Франції, яке може стати прототипом львівського. На цьому стрільбищі обладнано стенди для стрільби з відстані 10, 25, 50 і 300 метрів, стенди з рухомими мішенями, а одночасно в одному тирі зможуть вправлятися до 80 осіб.

"Найближче до Львова стрільбище такого рівня розташоване у Хорватії, далі – у Франції. З таким "добрим" північним сусідом треба мати своє", - наголосив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

 

 

Теги: #львів #плани #стрільбище

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