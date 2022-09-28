Єврейська община України відзначає високий рівень безпеки під час святкування Рош Гашана в Умані

Українські правоохоронні органи та місцева влада забезпечили високий рівень безпеки під час перебування в Умані паломників з нагоди святкування Рош Гашана цього року, незважаючи на військову агресію РФ, зазначає операційний директор Об'єднаної єврейської общини України Віталій Камозін.

"Цього року до Умані, за даними Об'єднаної єврейської общини України, приїхали понад 23 тисячі хасидів... Слід зазначити, що цього року правоохоронні органи забезпечили дуже високий рівень безпеки. Усі хасиди заїжджали через окремий блокпост, проходили реєстрацію, фільтрацію для того, щоб унеможливити будь-які провокації… Незважаючи на загрозу ракетного обстрілу, всі почувалися в безпеці", - розповів він у середу на пресконференції в Медіацентрі "Україна" (Львів).

Камозін додав: "Велика подяка правоохоронним органам за те, що цього року все було забезпечено на дуже високому рівні".

Також операційний директор Об'єднаної єврейської общини України повідомив, що у вівторок після завершення святкування більшість паломників залишили Умань.

"В одному з автобусів, на жаль, паломник помер. Вони вже їхали у бік західного кордону, людині стало зле, "швидка допомога" не змогла швидко дістатися того місця", - сказав Камозін.

Він додав: "У всьому іншому все нормально, багато хто вже перебуває на кордоні й перетинає його".

Говорячи про співпрацю з владою міста та області, Камозін зазначив: "З боку місцевої влади був також максимальний рівень організації, за що їм також велика подяка".

Відповідаючи на запитання про те, з якими думками про Україну та про війну паломники повернуться додому, операційний директор Об'єднаної єврейської общини України сказав: "Я впевнений, що вони розповідатимуть у всьому світі, що в Україні, незважаючи на повномасштабну війну, зараз ситуація контрольована і спокійна. І я впевнений, що після цього вони ще більше допомагатимуть, зокрема Збройним силам України".