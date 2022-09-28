Франція передасть Україні пожежні автомобілі, засоби для розмінування і аварійні мости

Франція передасть Україні пожежні автомобілі, рятувальні, розмінувальні, захисні засоби й аварійні мости, повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

"У відповідь на термінову потребу, висловлену українською владою, понад 1000 тонн гуманітарної допомоги буде доставлено до порту Костанца, Румунія, яка складатиметься з пожертв державного та приватного секторів. Це, зокрема, техніка цивільної безпеки: 15 пожежних і рятувальних автомобілів, адаптованих до українських стандартів, зокрема п'ять ненових автомобілів, подарованих французькими пожежно-рятувальними службами, та 10 нових автомобілів; вісім напівжорстких надувних човнів та 19 тонн техніки (рятувальні, розмінувальні та захисні засоби)", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Франції у середу.

Також Франція передає Україні медичну допомогу, зокрема 25 тонн препаратів для невідкладної допомоги та реанімації, з них 14 тонн безоплатно надали асоціація Tulipe та її дочірні компанії охорони здоров'я. Також буде передано медичний автомобіль, оснащений мобільним рентгенівським обладнанням, що дає змогу проводити дослідження в польових умовах.

Продовольча допомога містить 60 тис. продуктових пайків (дворазове харчування), 48 тонн готових страв і 13 тонн молока. Крім того, Франція надасть Україні аварійно-ремонтне обладнання, а саме п'ять аварійних генераторів, будівельну техніку та брезент.

Франція також безоплатно передає аварійні мости (завдовжки понад 200 метрів), які використовуватимуться для швидкого ремонту цивільної інфраструктури України. Йдеться про три збірні мости Bailey, придбані у французького державного агентства Cerema, і три модульні сталеві мости, придбані у французької компанії Matière (один із них доставлять із Франції автомобільним транспортом).

Після прибуття в Костанцу вантаж буде доставлено до гуманітарного центру в Сучаві, Румунія. У МЗС Франції поінформували, що пожертвування буде передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству охорони здоров'я, містам Чернігову й Харкову, а також муніципалітетам Одеси та Стрия.

У відомстві зазначили, що відповідно до зобов'язань, узятих Францією на конференції в Лугано, зусилля щодо відновлення будуть зосереджені на Чернігівській області на основі механізму патронажу, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 28 вересня буде у Марселі, щоб узяти участь у запуску операції "Корабель для України".