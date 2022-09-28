ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

Євросоюз підтримає будь-яке розслідування, яке дасть змогу прояснити причину витоку газу на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік 2", заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми підтримаємо будь-яке розслідування, щоб повністю прояснити те, що сталося і чому це сталося", - йдеться у заяві Борреля.

За його словами, "вся доступна інформація свідчить про те, що ці витоки були результатом навмисних дій".

Боррель додав, що за "будь-яким навмисним порушенням (роботи - ІФ-У) інфраструктури у галузі європейської енергетики буде сильна і одностайна відповідь".

У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це трапилося в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнгольма.

Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у виключній економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнгольм.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.