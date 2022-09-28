Минулої доби на Харківщині 6 поранених, 16-річна дівчина у важкому стані

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано п’ятьох людей. У Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, увечері у вівторок окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. За словами Синєгубова, за попередніми даними, ЗС РФ використали ракети ЗРК С-300. Унаслідок цього було пошкоджено об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.