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07:03 28.09.2022

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

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Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може залишатися членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй із правом вето.

У своєму відеозверненні до учасників засідання Ради безпеки ООН глава держави наголосив на проведенні Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також на примушуванні нею чоловічого населення цих територій мобілізуватися до російської армії.

"Люди змушені заповнювати бюлетені під погрозами автоматів. При цьому всім відомо, що результати псевдореферендумів уже були заздалегідь заготовлені... Це анексія території. Це найжорстокіше порушення статуту ООН і спроба вкрасти територію іншої держави, стерти повністю норми міжнародного права", - заявив Зеленський увечері у вівторок.

Він наголосив, що в таких умовах існує лише один спосіб зупинити Росію, зокрема шляхом повної ізоляції у відповідь на дії, які вона чинить.

"Ця держава не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН із правом вето, якщо така держава провадить геноцидну політику просто зараз і стоїть лише за крок від радіоактивної катастрофи, а також погрожує ядерними ударами", - сказав він.

Крім того, за його словами, Росію необхідно виключити з усіх міжнародних організацій.

"Якщо таке виключення є складним із процедурної точки зору, то потрібно призупинити її участь у міжнародних організаціях", - сказав президент.

Також, на його думку, зараз необхідно посилити санкції проти Росії за проведення т.зв. референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

 

Теги: #оон #радбез #зеленський

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