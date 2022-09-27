В Одесі у вівторок увечері спрацювала ППО, частина ворожих літальних апаратів збита

В Одесі у вівторок увечері спрацювала система протиповітряної оборони, українським військовим вдалося збити частину, а можливо і всі літальні апарати противника, націлені на місто, повідомляє одеське видання "Думська".

"До міста прилетіли кілька російських ракет і безпілотників іранського виробництва Shahed-136, переданих ісламською державою Росії. Частину (або всі) літальні апарати збила українська ППО", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про роботу ППО над містом підтвердила пресслужба Одеської міськради в офіційному телеграм-каналі.

"Повітряна тривога триває. Працює ППО", - зазначили у міськраді.