Події

21:30 27.09.2022

В Одесі у вівторок увечері спрацювала ППО, частина ворожих літальних апаратів збита

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В Одесі у вівторок увечері спрацювала ППО, частина ворожих літальних апаратів збита

В Одесі у вівторок увечері спрацювала система протиповітряної оборони, українським військовим вдалося збити частину, а можливо і всі літальні апарати противника, націлені на місто, повідомляє одеське видання "Думська".

"До міста прилетіли кілька російських ракет і безпілотників іранського виробництва Shahed-136, переданих ісламською державою Росії. Частину (або всі) літальні апарати збила українська ППО", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про роботу ППО над містом підтвердила пресслужба Одеської міськради в офіційному телеграм-каналі.

"Повітряна тривога триває. Працює ППО", - зазначили у міськраді.

 

 

 

 

Теги: #одеса #ппо #приліт

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