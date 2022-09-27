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19:22 27.09.2022

Зеленський обговорив зі Столтенбергом ситуацію на полі бою та подальшу підтримку ЗСУ з боку держав-членів НАТО

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Зеленський обговорив зі Столтенбергом ситуацію на полі бою та подальшу підтримку ЗСУ з боку держав-членів НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, сторони обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних сил України з боку держав-членів Альянсу

"Провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Подякував за рішуче засудження незаконних російських "референдумів". Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних сил України з боку держав-членів Альянсу", - написав Зеленський у твіттері.

У свою чергу генсек НАТО наголосив, що російські фіктивні референдуми не мають легітимності і союзники непохитні в підтримці України.

"Щойно розмовляв з Володимиром Зеленським і ясно дав зрозуміти, що союзники НАТО непохитні в нашій підтримці українського суверенітету та права на самооборону. Фіктивні референдуми, проведені РФ, не мають легітимності та є кричущим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна", - написав він у твіттері.

 

Теги: #нато #підтримка #зеленський

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