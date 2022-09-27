Події

13:04 27.09.2022

Російське прикордонне селище Тьоткіно перекрито на в'їзд та виїзд, у місцевих відбуваються обшуки - ГУР

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Російське прикордонне селище Тьоткіно перекрито на в'їзд та виїзд, у місцевих відбуваються обшуки - ГУР

Представники російських спецслужб проводять обшуки в будинках мешканців селище Тьоткіно Курської області (РФ), яке безпосередньо виходить на державний кордон із Україною, також селище повністю закрито на в'їзд і виїзд, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"У селищі Тьоткіно Курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити один на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями і мають знайомих чи родичів на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов і з пересічними, і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #гур_міноборони

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