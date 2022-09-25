Події

17:23 25.09.2022

Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

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Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі, повідомляється в Твіттері посольства Ізраїлю в Україні в неділю.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

За його словами, транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Теги: #ізраїль #лікування #військові

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