Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі, повідомляється в Твіттері посольства Ізраїлю в Україні в неділю.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

За його словами, транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.