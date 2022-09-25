Події

16:50 25.09.2022

У Херсонській області знищено два склади боєприпасів і пункт управління військових РФ

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У Херсонській області знищено два склади боєприпасів і пункт управління військових РФ

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали в ніч на неділю на півдні України 133 вогневі завдання, повідомило оперативне командування "Південь".

"Завдано вогневих уражень по переправах у районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу і техніки рашистів і по їхнім засобам протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів у Херсонському районі, а в Бериславському – і склад, і пункт управління", - повідомляється на сторінці ОК "Південь" у соцмережі Фейсбук.

Крім того, під ранок виявлено та попереджено прохід ДРГ противника в тил українських підрозділів у Нововоронцовській громаді.

"Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч становлять 8 рашистів, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА. Решта втрат дорозвідуються", - наголошується в повідомленні.

В ОК "Південь" поінформували, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі у складі 15 одиниць маневрує в тому ж ракетобезпечному районі вздовж кримського узбережжя. "Але навіть звідти залишається ризик запуску ракет типу "Калібр" із 3 надводних і 1 підводного носіїв. Загальний їхній запас становить 28 ракет", - йдеться в повідомленні.

Теги: #ситуація #південь

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