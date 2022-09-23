Бережіть життя і допомагайте послаблювати окупантів – Зеленський жителям окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський попросив громадян, які перебувають на окупованій території, берегти своє життя та допомагати послаблювати та знищувати окупантів.

"У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне – бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю ввечері.

Він також закликав "у будь-який спосіб" ховатися від російської мобілізації, уникати повісток, намагатися виїхати на вільну територію України.

"А якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів. І за першої нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя й допомогти звільнити Україну", - заявив він.

За словами президента, від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тис. кв. км території, близько 400 населених пунктів. "Цього відчутного результату досягнуто і завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають", - зазначив президент.

"Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше. Передавайте нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує і допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам з дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей", - заявив Зеленський.