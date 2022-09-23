Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає близько 50 своїх військовослужбовців.

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, бо невідомо, скільки солдатів та мирних жителів залишилося на території", - розповів Зеленський в інтерв'ю низці французьких ЗМІ, передає газета Ouest France.

При цьому, за словами президента, він має у своєму розпорядженні точні дані про втрати у ЗСУ, проте не хоче їх розкривати.

"Головне запитання - точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. З цифрами треба бути дуже обережним, тому що йдеться про людські життя. Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих чи поранених українських військовослужбовців", - сказав український президент.

Як зазначив Зеленський, втрати українських військових уп'ятеро менші, ніж втрати російських солдатів.