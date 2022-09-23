Події

16:45 23.09.2022

Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

1 хв читати
Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає близько 50 своїх військовослужбовців.

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, бо невідомо, скільки солдатів та мирних жителів залишилося на території", - розповів Зеленський в інтерв'ю низці французьких ЗМІ, передає газета Ouest France.

При цьому, за словами президента, він має у своєму розпорядженні точні дані про втрати у ЗСУ, проте не хоче їх розкривати.

"Головне запитання - точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. З цифрами треба бути дуже обережним, тому що йдеться про людські життя. Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих чи поранених українських військовослужбовців", - сказав український президент.

Як зазначив Зеленський, втрати українських військових уп'ятеро менші, ніж втрати російських солдатів.

Теги: #військові #втрати #українські

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 23.09.2022
Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

19:16 20.09.2022
ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

13:02 19.09.2022
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання підготовки української армії до зими – Офіс президента

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання підготовки української армії до зими – Офіс президента

09:30 19.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

07:41 18.09.2022
На південному напрямку ЗС України відбили штурм противника, збито 2 БПЛА, знищено 62 окупанти, 5 одиниць бронетехніки та баржа

На південному напрямку ЗС України відбили штурм противника, збито 2 БПЛА, знищено 62 окупанти, 5 одиниць бронетехніки та баржа

19:41 17.09.2022
Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

11:44 17.09.2022
Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

06:52 17.09.2022
За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

19:33 16.09.2022
Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

19:14 16.09.2022
Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Над Дніпропетровською областю збили два російські БПЛА

Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у ФРН

Путін прагне відновити СРСР, а загибель людей - частина плану, сказав Зеленський в інтерв'ю Алену Делону

Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

ОСТАННЄ

СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

На Харківщині поліція затримала мобілізованого військовослужбовця РФ, який переховувався в лісі в цивільному одязі

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу окупантами Запоріжжя в четвер увечері

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

Російські окупанти посилили тиск на місцевих жителів для проведення псевдореферендумів – Генштаб ЗСУ

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

Українська армія збила 4 російські дрони-камікадзе та 1 штурмовик Су-25 - ОК "Південь"

Керівництво профільного комітету Ради пропонує на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку

Комендантська година в Миколаєві й області з 1 жовтня триватиме з 22:00 до 06:00

Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА