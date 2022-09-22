РФ зазнає краху і нестиме повну відповідальність за злочини - Кулеба

Росія зазнає краху і нестиме повну відповідальність за злочин агресії і за воєнні злочини, що послідували за цим, злочини проти людяності та геноцид, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія зазнає краху і нестиме повну відповідальність за злочин агресії і за воєнні злочини, що послідували за цим, злочини проти людяності та геноцид. Учора президент Зеленський чітко заявив у своїй промові, що російська відповідальність - це ключовий елемент для міжнародного миру і безпеки", - сказав Кулеба на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

Міністр ще раз закликав усі країни підтримати ініціативу створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, щоб президент РФ Володимир Путін та його команда постали перед судом.

"Я наголошую, що жодний із російських злочинів в Україні не був би можливим без злочину агресії проти України, який скоїло російське керівництво. Цей злочин не може залишитися без покарання. Єдина реальна можливість поставити президента Путіна та його команду перед судом - це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Я підтверджую заклик до всіх країн підтримати цю ініціативу заради базових принципів людяності та Статуту ООН", - зазначив Кулеба.