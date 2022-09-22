Генсек ООН закликає припинити всі обстріли ЗАЕС

Припинити будь-які обстріли території Запорізької АЕС закликав генсек ООН Антоніу Гутерреш, нагадавши, що пошкодження її інфраструктури може призвести до катастрофічних наслідків.

"Усі атаки на ядерні об'єкти мають припинитися", - сказав генсек ООН, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що АЕС має використовуватися лише з цивільною метою.

"Будь-які пошкодження інфраструктури цих об'єктів, умисні чи ні, матимуть жахливі наслідки", - додав Гутерреш.

Він подякував МАГАТЕ за місію на ЗАЕС і наголосив, що "світ не може допустити ядерної катастрофи".

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі наголосив, що Росія має вивести свої війська та фахівців із заводу та повернути ЗАЕС під контроль України.