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16:54 22.09.2022

МЗС України: Наші дії свідчать про прихильність до глобальних зобов'язань України у сфері продовольчої безпеки

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МЗС України: Наші дії свідчать про прихильність до глобальних зобов'язань України у сфері продовольчої безпеки

Роль України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки та надійного експортера зернових є незаперечною, а дії уряду свідчать про відданість глобальним зобов'язанням України у відповідній сфері, наголошується у заяві Міністерства закордонних справ України щодо надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі.

"Україна висловлює підтримку діяльності Всесвітньої продовольчої програми, яка здійснює системну роботу з організації доставки зерна та його подальшого розподілення в районах, які потерпають від голоду", - наголошується у заяві.

У міністерстві також виділили роль Франції та Німеччини, які вирішили приєднатися до української ініціативи та покрити витрати, пов'язані з фінансуванням доставки гуманітарного вантажу до цих африканських країн.

"Успіх протидії "голодним іграм", які веде Росія проти всього світу, перетворюючи їжу на зброю проти найвразливіших країн, базується на взаємодопомозі та солідарності. Окремі дії окремих країн не допоможуть врятувати світ від загрози голоду. Попри тяжкі обставини, в яких наразі перебуває світова спільнота у зв’язку з агресією Росії, ми закликаємо зберігати волю до взаємодопомоги та реалізації таких масштабних гуманітарних ініціатив", - закликали в МЗС України.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України виділив Державній службі з надзвичайних ситуацій 420 млн грн для надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі. Згідно з постановою №1040 від 16 вересня, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 420 млн грн для відшкодування вартості зерна пшениці (не нижче 3 класу) у кількості до 50 тис. метричних тонн із метою надання гуманітарної допомоги.

Теги: #зерно #мзс

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