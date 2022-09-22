Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ - Кулеба

Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, подякувавши за такі рішення верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю та міністрам закордонних справ країн ЄС.

"Я вдячний Жозепу Боррелю та міністрам закордонних справ ЄС за те, що вони зробили саме те, про що я просив їх учора: нарощування військової допомоги Україні та санкційного тиску на Росію. ЄС продовжує доводити свою рішучість. Ми сподіваємося на якнайшвидше виконання обох рішень", - написав Кулеба у твіттері в четвер.