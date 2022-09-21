Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях

Президент США Джо Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях.

"Я також вважаю, що настав час, щоб ця інституція стала більш інклюзивною, щоб вона могла краще реагувати на потреби сучасного світу. Члени Ради безпеки ООН, зокрема США, мають послідовно підтримувати та захищати Статут ООН й утримуватись від використання права вето, за винятком рідкісних надзвичайних ситуацій, для забезпечення того, щоб Рада залишалася вартою довіри та ефективною", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

Президент також наголосив, що США підтримують збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради, включаючи постійні місця для тих країн, які США підтримують, та постійні місця для країн Африки, Латинської Америки та Карибського басейну.

Байден зазначив, що такі заходи необхідні, щоб РБ ООН залишалася органом, який "заслуговує на довіру і працює ефективно".