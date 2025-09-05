Інтерфакс-Україна
Економіка
09:12 05.09.2025

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

1 хв читати
Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

Кабінет міністрів призначив членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергія Пушкаря, Любомира Саловського та Романа Шикеринця.

Відповідні розпорядження від 3 вересня розміщені на урядовому порталі.

Призначення відбулися за результатами конкурсу строком на 6 років.

Як повідомлялося, наприкінці липня конкурсна комісія з добору кандидатів на посаду члена НКРЕКП внесла на розгляд Кабінету міністрів подання щодо призначення на три вакантні посади чотирьох кандидатур в особі Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря.

Вказані кандидати за результатами відповідного конкурсного відбору отримали найвищий рейтинг та пройшли обов'язкову спецперевірку.

Керівник групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування" Шикеринець за результатами двох співбесід набрав 36,4 бала, ексзаступник міністра енергетики та віцепрезидент Energy Club Немчинов – 33,8 бала, начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Саловський – 30,4 бала та виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексголова юрдепартаменту Фонду держмайна Пушкар – 30 балів.

З 1 липня 2025 року в НКРЕКП працювало тільки четверо з семи її членів: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Олександр Формагей та Руслан Слободян. Чотири члени регулятора є мінімально можливою кількістю для прийняття рішень.

Теги: #нкрекп #члени

