Інтерфакс-Україна
Події
15:53 28.07.2025

Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

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Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), внесла на розгляд Кабінету міністрів подання щодо призначення на вакантні посади чотирьох кандидатур в особі Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря.

Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії, яке транслювалося онлайн в урядовому Youtube-каналі в понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс Україна".

"Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір кандидатів для внесення на розгляд Кабінету міністрів з розрахунку чотири кандидатури на три вакантні посади", - заявила голова комісії Юлія Підкоморна.

Вказані кандидати за результатами відповідного конкурсного відбору отримали найвищий рейтинг та пройшли обов'язкову спецперевірку.

Як повідомлялося, 12 червня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади члена НКРЕКП визначила переможцями конкурсу чотирьох з них: керівник групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування" Шикеринець за результатами двох співбесід набрав 36,4 бала, ексзаступник міністра енергетики та віцепрезидент Energy Club Немчинов – 33,8 бала, начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Саловський – 30,4 бала та виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексголова юрдепартаменту Фонду держмайна Пушкар – 30 балів.

З 1 липня 2025 року в НКРЕКП тільки четверо з семи її членів: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Олександр Формагей та Руслан Слободян. Чотири члени регулятора є мінімально можливою кількістю для прийняття рішень.

Теги: #кабмін #кандидатура #нкрекп #розгляд

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