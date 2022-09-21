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19:18 21.09.2022

Фон дер Ляєн і Трасс: Заява Путіна - заява про слабкість. Ми прихильні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

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Фон дер Ляєн і Трасс: Заява Путіна - заява про слабкість. Ми прихильні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виступили із спільною заявою, в якій назвали недавню заяву президента Росії Володимира Путіна "заявою про слабкість" і запевнили у підтримці України в її боротьбі стільки, скільки потрібно.

Текст заяви, зробленої за підсумками зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, поширений пресслужбою Єврокомісії.

"Вони рішуче засудили дії Росії в Україні та погодилися з тим, що нещодавні заклики Путіна до мобілізації частини населення були ознакою того, що російське вторгнення зазнає невдачі. Ця заява про слабкість. Вони визнали мужність і відвагу українського народу і наголосили на своїй спільній прихильності до підтримки України в її боротьбі стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фон дер Ляєн і Трасс обговорили відносини між ЄС та Великою Британією, включаючи енергетику, продовольчу безпеку та Протокол Північної Ірландії.

Теги: #єврокомісія #ляєн #трасс

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