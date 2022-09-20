Події

14:27 20.09.2022

Українці заявили про майже одноголосну довіру Збройним силам України – опитування

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Українці заявили про майже одноголосну довіру Збройним силам України – опитування

Громадяни України висловлюють практично одноголосну підтримку української армії на тлі повномасштабної російської військової агресії, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Рівень довіри Збройним силам України відзначається практично одноголосним – на рівні 95%", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Наголошується також, що президентові України Володимиру Зеленському довіряє 81% респондентів.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 510 завершеними інтерв'ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке наразі проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%. Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.

Теги: #опитування #кміс #зсу

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