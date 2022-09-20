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14:25 20.09.2022

Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах 1991 року - Кулеба

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Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах 1991 року - Кулеба

Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах 1991 року, не може бути жодної угоди, яка базувалася б на територіальних поступках із боку України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє МЗС України.

"Ключовим моментом для України є відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Не може бути жодної угоди, яка базувалася б на територіальних поступках із боку України", - сказав Кулеба на панельній дискусії Ради міжнародних відносин (Council on Foreign Relations), перебуваючи з візитом у США.

Коментуючи можливі сигнали Росії про нібито готовність до переговорів, міністр закликав насамперед задаватися питанням, чому росіяни надсилають або надсилатимуть такі сигнали. На його переконання, це може свідчити про скрутне становище РФ на фронті та бажання виграти час.

Міністр вкотре закликав уряди європейських країн пояснювати власним громадянам, що причиною економічних і енергетичних викликів, що виникають перед Європою, є не Україна або санкції проти РФ. Першопричиною проблем є російська збройна агресія, яка загрожує і Україні, і ЄС, наголосив Кулеба.

"Ми чули навіть пропозиції запустити "Північний потік-2", щоб покращити стан справ, але достатньо подивитися на ситуацію з "Північним потоком-1". Канада та Німеччина вирішили послабити певні обмеження щодо РФ, і це аж ніяк їм не допомогло. Росія продовжує створювати проблеми з постачанням газу. Попереду ще багато викликів, але ми спільно їм протистоятимемо", - зазначив глава МЗС України.

Теги: #мзс #кулеба

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