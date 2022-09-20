Термінове обговорення "приєднання" Луганської і Донецької областей до РФ свідчить про паніку у зв'язку з контрнаступом України - ISW

Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей вказує на те, що контрнаступ України, що триває, викликає паніку маріонеткових сил і деяких представників Кремля, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Часткова анексія на цьому етапі також поставить Кремль у дивне становище, в якому він вимагатиме, щоб українські війська не окуповували "російську" територію, і принизливе становище, коли він не зможе забезпечити виконання цієї вимоги. Залишається дуже неясним, чи готовий президент Росії Володимир Путін поставити себе у таку безвихідь заради сумнівної вигоди легших погроз НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи проведе на цьому етапі", - повідомляється у звіті аналітиків ISW за 19 вересня.

Зазначається також, що українські успіхи у контрнаступі підривають бойовий дух російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними. Крім того, розмір добровольчих загонів, які може створити Росія, ймовірно, зменшується. Аналітики зазначають, що російські сили постійно скорочували підрозділи, які використовували як основні тактичні підрозділи - відзначається перехід від батальйонів до рот, а в деяких випадках і до взводів, що різко знижує бойову міць нових підрозділів.

Водночас українські сили продовжують обмежені та локальні наступальні операції через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка, а також завдають ударів по російським військовим, транспортним і тиловим об'єктам у Херсонській області. Російські війська продовжують атакувати південніше Бахмута.

Українські та російські джерела визначили три основні райони бойової активності 19 вересня: на північний захід від міста Херсон, біля українського плацдарму на річці Інгулець та на півночі Херсонської області в районі Ольгиного.