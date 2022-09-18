Події

21:08 18.09.2022

Влада Британії очікує прибуття до Лондона до 1 млн осіб на похорон Єлизавети II у понеділок

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Влада Британії очікує прибуття до Лондона до 1 млн осіб на похорон Єлизавети II у понеділок

Співробітники британських правоохоронних органів готуються до безпрецедентних заходів щодо гарантування безпеки на похоронах британської королеви Єлизавети II, влада Британії очікує, що до Лондона прибуде від 750 тис. до мільйона людей, які бажають провести її в останній шлях, повідомляє в неділю британська преса.

"Я не думаю, що столиця переживала щось подібне. Заходи безпеки такі, ніби ми організуємо марафон, карнавал у Ноттінг-Гіллі, королівські весілля та Олімпійські ігри одночасно", - прокоментував ситуацію мер Лондона Садік Хан.

За словами Боба Броудхерста, який відповідав за безпеку весілля принца Вільяма та Кейт Мідлтон та Олімпійських ігор 2012 року, "церемонія похорону пов'язана з численними складнощами, адже королівська сім'я бажає бути ближче до своїх підданих, і тому перед людьми, що відповідають за безпеку, поставлені абсолютно неймовірні завдання".

"Це найбільша операція, яку колись вела британська поліція", - вважає Саймон Морган, який відповідав у минулому за охорону королівської родини.

Із середи труну з тілом Єлизавети II виставлено для прощання у Вестмінстер-холі. За цей час данину пам'яті їй віддали тисячі британців та людей з-за кордону. Їм доводилося вистоювати у багатокілометрових чергах кілька годин. Раніше в неділю влада Лондона поінформувала, що більше черги займати не варто, хоча допуск людей для прощання буде можливим до ранку понеділка.

Державна церемонія похорону королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня, відбудеться у понеділок у Лондоні.

 

 

Теги: #королева #похорон #британія

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