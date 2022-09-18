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12:20 18.09.2022

Російська армія намагається вчиняти безглузді наступальні дії на Донбасі замість того, щоб зосередитись на захисті від українських контрнаступів - ISW

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Російська армія намагається вчиняти безглузді наступальні дії на Донбасі замість того, щоб зосередитись на захисті від українських контрнаступів - ISW

Російська окупаційна армія намагається здійснювати безглузді наступальні дії на Донецькому та Бахмутському напрямках замість того, щоб зосередитися на захисті від продовження українських контрнаступів, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики зазначають, що російські окупанти продовжують атакувати Бахмут і різні села біля Донецька, які "мають емоційне значення для "ДНР", але не мають великого значення".

При цьому, в ISW наголошують, що РФ не може сподіватися на те, щоб досягти чималих успіхів навколо Бахмута чи Донецька, і зірвати українські контрнаступи, і продовжує "майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області, які здаються все більш відірваними від загальних реалій театру бойових дій".

Крім того, нездатність Росії відправити великі підкріплення до східної частини Харківської та Луганської областей робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для українських контрнаступів, що продовжуються.

"Росіяни, можливо, вирішили не захищати цей район, незважаючи на неодноразові заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що метою "спеціальної військової операції" є "звільнення" Донецької та Луганської областей", - переконані в Інституті.

Там уточнюють, що зосередження зусиль загарбників на захисті тимчасово окупованих територій на Півдні України має важливіший стратегічний задум, оскільки "Херсонська та Запорізька області є критично важливими територіями і для Росії, і для України".

У свою чергу українська армія, за інформацією ISW, розширює позиції на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець, що може дати змогу їм оточити російські війська, що утримуються довкола Лиману.

"Далі подальше просування українців на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити російські позиції навколо Лиману непридатними і відкрити підходи до Лисичанська і, зрештою, до Сєвєродонецька", - наголошують в Інституті.

У звіті також наголошується, що російські підрозділи в Лимані, мабуть, як і раніше, складаються у значній частині з резервістів БАРС і залишків частин, сильно пошкоджених під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області, і росіяни не направляють підкріплення з інших напрямків у ці області.

 

Теги: #війна #isw

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