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08:34 17.09.2022

Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

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Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

Президент США Джозеф Байден попередив російського лідера Володимира Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні, повідомляє видання DailyMail.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ІФ-У) на щось, чого не було з часів Другої світової. Це матиме наслідки. Вони (Росія – ІФ-У) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", - цитує DailyMail слова Байдена, сказані в інтерв'ю на каналі CBS.

Байден заявив, що в іншому випадку для Росії це матиме наслідки, хоча не уточнив конкретні кроки, які американська сторона зробить у відповідь.

 

 

 

Теги: #сша #путін #попередження #байден

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