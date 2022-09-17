Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

Президент США Джозеф Байден попередив російського лідера Володимира Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні, повідомляє видання DailyMail.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ІФ-У) на щось, чого не було з часів Другої світової. Це матиме наслідки. Вони (Росія – ІФ-У) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", - цитує DailyMail слова Байдена, сказані в інтерв'ю на каналі CBS.

Байден заявив, що в іншому випадку для Росії це матиме наслідки, хоча не уточнив конкретні кроки, які американська сторона зробить у відповідь.