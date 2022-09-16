Кулеба: Повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку і безпеку в Європі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з генеральним директором "МАГАТЕ" Рафаелем Гроссі (RafaelMGrossi) заявив, що повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку та безпеку в Європі.

"У сьогоднішній бесіді з генеральним директором Рафаелем Гроссі я наголосив, що єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку та безпеку в Європі - повернути Запорізьку АЕС під контроль України", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у п'ятницю ввечері.

Він зазначив, що Україна "продовжить конструктивно взаємодіяти з МАГАТЕ для досягнення цієї мети".