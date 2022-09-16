Українська ППО збила російську ракету над Уманню, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель

Українська ППО збила російську ракету над Уманню під час останньої повітряної тривоги, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель, люди не постраждали, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали. Маємо незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання. Невдовзі їхня робота буде відновлена", - написав він у телеграм-каналі.