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15:14 16.09.2022

Глава Нацполіції: На розмінування житлового фонду звільненої території Харківської області піде місяць-два

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Глава Нацполіції: На розмінування житлового фонду звільненої території Харківської області піде місяць-два

На розмінування житлового фонду звільненої від окупантів території Харківської області піде місяць-два, для сільськогосподарських територій потрібно більше часу з урахуванням майбутньої зими, заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Щодо житлового фонду, то я думаю, що ми до серйозних холодів маємо встигнути (розмінувати деокуповану територію Харківської області – ІФ-У)", - сказав Клименко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він додав: "Тобто там, де повертаються люди, де працюють органи влади, де здійснюватиметься життєдіяльність населених пунктів – ці території будуть розміновані насамперед".

Клименко запевнив, що правоохоронці намагаються працювати над розмінуванням максимально швидко, але є деякі чинники, пов'язані з небезпекою.

"Піротехніки розмінували 250 га саме в Харківській області за останні шість днів...Ми йдемо дуже обережно. Представники ДСНС залучаються до розмінування, і ми спільними зусиллями намагатимемося основні артерії розмінувати", - сказав глава Нацполіції.

Він додав: "Думаю, що населені пункти ми розмінуємо протягом місяця-двох, з огляду на те, скільки у нас буде деокупованих територій на той час".

Щодо сільськогосподарських угідь, полів, то, як зазначив глава Нацполіції, навряд чи фахівці встигнуть розмінувати ці території до зими.

"Думаю, що скоро випаде сніг, і ми не встигнемо розмінувати ці поля. Ця історія триватиме до весни", - додав Клименко.

Повне ж розмінування, зазначив голова Нацполіції, вимагатиме набагато більшого часу.

"Інше розмінування – це, звичайно, на роки", - сказав він.

Теги: #харківська_область #розмінування

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