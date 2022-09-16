"Київтеплоенерго" збільшило кількість аварійних бригад у столиці

З метою більш ефективної підготовки Києва до опалювального сезону (ОС) КП "Київтеплоенерго" збільшило кількість аварійних бригад у місті до 1 260 працівників, повідомляється на офіційному порталі Києва з посиланням на заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петра Пантелеєва.

"Для більш ефективної підготовки Києва до опалювального сезону та його стабільного проходження комунальне підприємство "Київтеплоенерго" збільшило кількість аварійних бригад у місті, і зараз аварійна служба КТЕ налічує 1260 працівників", – наголосив Пантелеєв.

За його словами, наразі у Києві щодня усувають у середньому 30-40 пошкоджень у теплових мережах.

Загалом у столиці у межах підготовки до зими замінили майже 26 км аварійних теплових мереж.

"За відсутності можливості стабільного фінансування з бюджету, основні роботи виконуються власними силами підприємств. Гідравлічні випробування на фінальній стадії: ліквідовано понад 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку", – поінформував заступник голови КМДА.

Як він повідомив, у межах гуманітарної допомоги та коштом статутних фондів компаній у місті закуплено генератори, підприємства теплопостачання накопичили необхідні обсяги резервного пального, зокрема мазуту, також триває процес придбання мобільних пересувних котелень.

"До мешканців теж велике прохання – виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання", – наголосив Пантелеєв.