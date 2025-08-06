Інтерфакс-Україна
Економіка
14:11 06.08.2025

Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

2 хв читати
Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води запроваджує телефонну "гарячу" лінію, повідомила компанія в середу.

"Результати повірки визначають правильність нарахувань, адже підтверджують справність лічильника та достовірність його показань", - зазначили в "КТЕ".

Якщо лічильник не повірено, його дані не приймаються. В такому разі нарахування проводять не за фактичним споживанням, а за середніми обсягами: для опалення – за минулий опалювальний період (з урахуванням показань будинкового лічильника), а для гарячої води – за останні 12 місяців.

Як наголосили в "КТЕ", вчасно проведена повірка гарантує коректність нарахувань за спожиті послуги, а клієнту не потрібно буде звертатись за перерахунком.

При повірці лічильника клієнту також необхідно замовити розпломбування та опломбування, а за результатом проведення повірки необхідно надати відповідні документи до "Київтеплоенерго" для внесення даних про повірку до бази.

В "КТЕ" для врегулювання питань повірки лічильників запрацювала гаряча лінія: (044) 207-88-88, – цей сервіс спрощує процедуру здійснення повірки.

"Київтеплоенерго", після звернення клієнта на гарячу лінію, забезпечить розпломбування чи опломбування приладів під час проведення повірки. Свідоцтва про її проведення автоматично вносять до бази даних підприємства, а клієнту не потрібно витрачати час на передачу документів.

В "КТЕ" нагадали, що законом "Про метрологію та метрологічну діяльність" передбачено проведення повірки квартирних приладів обліку в середньому раз на чотири роки. Користувачі особистих кабінетів на сайті "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні сповіщення про наближення терміну повірки. Дату завершення міжповірочного інтервалу також можна перевірити самостійно – у паспорті лічильника або у свідоцтві про його попередню повірку.

Теги: #київтеплоенерго #гаряча_лінія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 24.07.2025
"Київтеплоенерго" протестувало понад 80% тепломереж в рамках підготовки до зими

"Київтеплоенерго" протестувало понад 80% тепломереж в рамках підготовки до зими

15:01 15.07.2025
"Київтеплоенерго" планує у 2025р встановити на 25% більше будинкових лічильників тепла, ніж торік

"Київтеплоенерго" планує у 2025р встановити на 25% більше будинкових лічильників тепла, ніж торік

16:17 09.07.2025
"Київтеплоенерго" завершило ремонт пошкодженої обстрілом тепломережі в Солом'янському районі

"Київтеплоенерго" завершило ремонт пошкодженої обстрілом тепломережі в Солом'янському районі

09:33 19.04.2025
В України створено "гарячі лінії" для повідомлення про захворювання тварин на ящур чи блутанг

В України створено "гарячі лінії" для повідомлення про захворювання тварин на ящур чи блутанг

17:49 15.04.2025
"Київтеплоенерго" якнайшвидше відремонтує трубопровід на Печерську та відновить постачання гарячої води

"Київтеплоенерго" якнайшвидше відремонтує трубопровід на Печерську та відновить постачання гарячої води

16:25 01.04.2025
Невідомі обстріляли об'єкт "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі

Невідомі обстріляли об'єкт "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі

12:48 10.03.2025
"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

10:55 26.02.2025
"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

09:52 25.02.2025
"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

12:39 24.02.2025
"Київтеплоенерго" протягом доби планує усунути пошкодження тепломережі на Теремках і частково на просп. Голосіївському

"Київтеплоенерго" протягом доби планує усунути пошкодження тепломережі на Теремках і частково на просп. Голосіївському

ВАЖЛИВЕ

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

ОСТАННЄ

План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

Запорізькі підприємства "Метінвесту" в I півріччі наростили відрахування до бюджетів на 20%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

Темою Національного дня України на EXPO 2025 в Японії стала вдячність міжнародним партнерам – Свириденко

Слідство у справі про масштабне розкрадання на закупівлі обладнання для "Харківобленерго" завершено

Релокація підприємств за кордон набуває характеру стратегічного планування для диверсифікації ризиків – юрист

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА