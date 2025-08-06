Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води запроваджує телефонну "гарячу" лінію, повідомила компанія в середу.

"Результати повірки визначають правильність нарахувань, адже підтверджують справність лічильника та достовірність його показань", - зазначили в "КТЕ".

Якщо лічильник не повірено, його дані не приймаються. В такому разі нарахування проводять не за фактичним споживанням, а за середніми обсягами: для опалення – за минулий опалювальний період (з урахуванням показань будинкового лічильника), а для гарячої води – за останні 12 місяців.

Як наголосили в "КТЕ", вчасно проведена повірка гарантує коректність нарахувань за спожиті послуги, а клієнту не потрібно буде звертатись за перерахунком.

При повірці лічильника клієнту також необхідно замовити розпломбування та опломбування, а за результатом проведення повірки необхідно надати відповідні документи до "Київтеплоенерго" для внесення даних про повірку до бази.

В "КТЕ" для врегулювання питань повірки лічильників запрацювала гаряча лінія: (044) 207-88-88, – цей сервіс спрощує процедуру здійснення повірки.

"Київтеплоенерго", після звернення клієнта на гарячу лінію, забезпечить розпломбування чи опломбування приладів під час проведення повірки. Свідоцтва про її проведення автоматично вносять до бази даних підприємства, а клієнту не потрібно витрачати час на передачу документів.

В "КТЕ" нагадали, що законом "Про метрологію та метрологічну діяльність" передбачено проведення повірки квартирних приладів обліку в середньому раз на чотири роки. Користувачі особистих кабінетів на сайті "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні сповіщення про наближення терміну повірки. Дату завершення міжповірочного інтервалу також можна перевірити самостійно – у паспорті лічильника або у свідоцтві про його попередню повірку.